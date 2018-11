Premier League, il City travolge lo United 3-1 e mantiene la vetta

Vittoria per 3-1 e primato per il Manchester City: i Citizens affondano il Manchester United, e ritrovano la testa della Premier League, superando il Liverpool che oggi ha battuto 2-0 il Fulham con reti di Salah e Shaqiri, mentre il Chelsea di Sarri ha fatto 0-0 con l'Everton. È la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pep Guardiola che si aggiudica con merito il derby di Manchester. All'Ethiad stadium sblocca il punteggio David Silva in apertura di un primo tempo, avaro di emozioni. La ripresa si apre col raddoppio di Sergio Aguero (gol numero 210 con la maglia dei Citizens), prima della rete su rigore di Anthony Martial. Lo United per 20' sembra credere nella rimonta, ma ci pensa Ilkay Gundogan, allo scadere, a ristabilire le distanze. Ora il City è in vetta con 32 punti, a + 2 sul Liverpool e +4 sul Chelsea.

