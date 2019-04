Il derby di Manchester è del City, Guardiola scavalca il Liverpool in testa

Il Manchester City di Pep Guardiola vince in trasferta il derby sul Manchester United per 2-0 e torna in vetta alla Premier superando di un punto il Liverpool (89 a 88). I gol del City sono arrivati nella ripresa grazie a Bernardo Silva al 54' e a Leroy Sanè al 66'. Disastrosa la prova del portiere dei Red Devils De Gea. Mancano quattro gare al termine del campionato e il calendario sembra favorevole alla squadra di Guardiola, che può mettere in bacheca il quinto titolo della storia dei Citizens. Ultimo aggiornamento: 23:07





