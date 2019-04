Premier League, il City batte il Burnely con Aguero e riconquista la vetta. United e Chelsea finisce 1-1

Il Manchester City torna in vetta alla Premier League andando a vincere 1-0 in casa del Burnley in un posticipo della 36/a giornata di Premier League e portandosi a +1 sul Liverpool a due turni dalla fine del campionato. Un successo non scontato per la squadra di Pep Guardiola, firmato da Aguero al 18' della ripresa. Nel prossimo turno i Citizens affronteranno il Leicester, che ha travolto 3-0 l'Arsenal in un'altro degli incontri domenicali, togliendo ai Gunners un'occasione per rientrare tra le prima quattro in classifica. L'ex squadra di Ranieri è uscita nel secondo tempo, spezzando l'equilibrio con Tielemans al 15' e poi chiudendo la questione con una doppietta di Vardy al 41' e al 50'. Il Chelsea di Sarri esce con un punto dall'Old Trafford nel match più atteso della giornata e mantiene saldo il quarto posto. L'1-1 è quasi una condanna, in chiave Champions, per i Red Devils di Solskjaer che sono sesti con 65 punti, ad una lunghezza dall'Arsenal e a tre dai Blues. Un gol di Mata all'11' ha illuso i tifosi di casa, ma Alonso poco prima dell'intervallo ha pareggiato i conti, mentre nella ripresa nessuna dello due squadre è riuscita a centrare il colpo del ko.

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA