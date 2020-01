Premier League, City a valanga sull'Aston Villa, Aguero nella storia

Grazie alle dodicesima tripletta in carriera Sergio Aguero scrive il suo nome nel libro dei record del calcio inglese: con 177 reti (in 255 partite), è adesso il giocatore straniero ad avere segnato più gol nel campionato inglese, record che prima apparteneva a Thierry Henry che si era fermato a 175 reti. Una giornata di grazia quella del bomber argentino che consente al Manchester City di travolgere l'Aston Villa in casa sua con un 6-1 che non consente repliche. Oltre al 'Kun', copertina anche per Mahrez autore di una doppietta, mentre il sesto gol porta la firma di Gabriel Jesus, andato a segno poco prima dell'intervallo, chiuso sul 4-0 per i citizens. Il gol della bandiera dei padroni di casa, sempre più invischiati in zona retrocessione, arriva solo nel recupero con El Ghazi su rigore. Grazie a questa vittoria il City sale a 47 punti, 14 in meno della capolista Liverpool e davanti al Leicester (46).

