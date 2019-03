Premier, il City vince e torna in testa, lo United sale al quarto posto

Vittoria di Guardiola, come prevedibile. Il Manchester City supera di un gol (1-0) il Bournemouth e torna in vetta alla Premier League, anche se domani il tocca al Liverpool - impegnato nel derby con l'Everton - che può tornare primo. Vince il City grazie al gol di Mahrez nella ripresa. Sorride anche l'altra metà di Manchester, lo United, che vince 3-2 in casa sul Southampton e sale al 4° posto: rete di Pereira e Lukaku autore di una doppietta. Di Valery al 26' e Ward-Prowse al 75' i gol degli ospiti. In classifica il Manchester City è primo con 71 punti, 2 in più del Liverpool, terzo il Tottenham con 61 e quarto lo United a quota 58.

Ultimo aggiornamento: 18:32

