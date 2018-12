Premier League, City ancora ko, volano Liverpool e Tottenham. Pari del Fulham

Il Boxing Day non porta fortuna al Manchester City, che incassa a Leicester la seconda sconfitta consecutiva (2-1) e scivola al terzo posto, superato anche da un Tottenham in gran forma che rifila un chiaro 5-0 al Bournemouth. In testa corre il Liverpool, che batte 4-0 il Newcastle dell'ex Rafa Benitez e mette a referto la settima vittoria consecutiva, salendo a +6 slla seconda, ora gli Spurs. Sugli altri campi, il Manchester del dopo Mourinho prende ancora tre punti, battendo 3-1 il fanalino di coda l'Huddersfield. L'Everton torna al successo dopo due ko di fila, imponendosi 5-1 sul campo del Burnley, mentre finiscono in pareggio Fulham-Wolves (1-1) e Crystal Palace-Cardiff (0-0). Tutti gli occhi, in attesa dei due posticipi Brighton-Arsenal e Watford-Chelsea, sono per i Reds di Juergen Klopp. Grazie alla difesa meno battuta del campionato e ad una prima linea di grande qualità, il Liverpool non conosce al momento ostacoli e anche oggi non ha impiegato che 11' per trovare il vantaggio con Lovren, segnando altre tre volte nella ripresa con Salah su rigore, Shaquiri e Fabinho. Il Tottenham di Pochettino ne fa invece tre nel primo tempo al Newcastle, con Eriksen, Son e Lucas, completando la cinquina con Kane e ancora Son nei secondi 45'. Il City si illude a Leicester andando presto in vantaggio con Silva, ma subisce la rimonta delle Foxes con Albrighton e Ricardo Pereira. Una doppietta di Pogba nella ripresa chiude la gara in favore dello United, dopo la rete in apertura di Matic, ma per Solskjaer la rincorsa alla zona Europa, ancora distante.



Pareggio 1-1 per il Fulham di Claudio Ranieri nel match di apertura del boxing day della Premier League contro il Wolverhampton. Il Fulham passa in vantaggio al 74' grazie a un gol di Sessegnon, ma al 90' arriva il pareggio di Saiss per i 'wolves'.

