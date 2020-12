Il Chelsea non supera l'Aston Villa. Leicester secondo

Non riesce ad entrare in zona Champions League il Chelsea, che impatta 1-1 a Stamford Bridge contro l'Aston Villa. Smith imbriglia Lampard, e si porta a casa un punto pesante: la sua squadra rimane in zona Europa. Eppure sono stati i Blues a passare: è Giroud, di testa, a sfruttare l'assist di Chilwell al minuto 34. Ma a inizio ripresa l'Aston Villa pareggia grazie al El-Ghazi che da dentro l'area piccola batte Mendy. Il Chelsea si riporta in avanti dopo aver subito il pari, ma riesce a creare solamente un'occasione con Chilwell che col destro sfiora il palo. Blues che rimangono al momento fuori dall'Europa, per il Villa quinto risultato utile consecutivo e si continua a sognare.

LEICESTER, PRESO L'EVERTON

Il Leicester sfrutta lo stop forzato dell'Everton e raggiunge proprio la squadra di Ancelotti alle spalle del Liverpool. Finisce 1-1 la gara tra il Crystal Palace di Roy Hodgson e quella di Rodgers: con quest'ultimo che paga il turnover, visto che lascia in panchina Vardy - che dal dischetto non sbaglia praticamente mai - e affida il tiro dagli 11 metri a Iheanacko, che però non è freddo e al 19' non riesce a portare avanti i suoi. E allora nel secondo tempo i padroni di casa passano con Zaha, beccato alla perfezione da Townsend. Allora Vardy entra e si rende subito pericoloso, facendo aumentare la pressione e dando così una verve diversa all'azione offensiva del Leicester. Che riesce a pareggiare all'83' grazie a Barnes, che pesca il jolly dal limite dell'area fissando il finale.

