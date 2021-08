Premier League, il Liverpool vince di nuovo, il Manchester City ne fa cinque. In Germania cade il Borussia Dortmund

Sabato 21 Agosto 2021, 21:06

Cinque gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate di Premier League: il Liverpool di Klopp dimostra di essere ritornato grande. Forse ancora è troppo presto per dirlo realmente, ma i Reds, dopo essersi arresi l'anno scorso alla netta superiorità del Manchester City, hanno già fatto capire che l'intenzione è quella di riprendersi il titolo. Non sarà facile, ma le sensazioni sono comunque positive. Intanto oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva: tutto troppo facile contro il Burnley. Un 2-0 siglato dalle reti di Diogo Jota nel primo tempo e di Sadio Mané nella ripresa. Dimostra di essersi ripreso anche il Manchester City, dopo la sconfitta al debutto sul campo del Tottenham.

Manchester City, Guardiola ne fa cinque

I Citizens abbattono il malcapitato Norwich con un 5-0 senza discussioni. Al minuto 22 la truppa di Pep Guardiola è già sul doppio vantaggio grazie all'autorete di Krul e alla prima rete di Grealish con la nuova maglia. Nel secondo tempo la gara è messa in cassaforte da Laporte, Sterling e Mahrez. E dopo l'inaspettata sconfitta in rimonta subita sul campo del Watford alla prima giornata, anche l'Aston Villa riesce a rialzarsi battendo il Newcastle. Due a zero il finale. La decidono Ings nel recupero del primo tempo e El-Ghazi, su rigore, a metà ripresa. Acciuffa un pari il Leeds del Loco Bielsa in casa contro l'Everton. Partita dalle mille emozioni che finisce 2-2. Pareggio senza reti tra Crystal Palace e Brentford, mentre in serata il Brighton ha battuto 2-0 il Watford. Domani in campo il Manchester United e il Tottenham. E c'è anche in programma un Arsenal-Chelsea tutto da gustare.

Bundesliga

È fragorosa la sconfitta del Borussia Dortmund. Che dopo aver iniziato alla grande cade sul campo del Friburgo. Grifo e Sallai mandano sul doppio vantaggio i padroni di casa; i gialloneri la riaprono grazie all'autorete di Keitel, ma non riescono a prendersi il pari. Dopo il pareggio all'esordio vince anche il Leverkusen, trascinato da Schick, autorete della rete che all'ottavo manda le Aspirine sul 2-0 dopo l'autogol di Sommer. Stindl sbaglia il rigore che potrebbe riaprire la partita alla fine del primo tempo. E le cose, nella ripresa, non cambiano: Diaby e Amiri mettono il sigillo per il 4-0 finale. Paura per Thuram, obiettivo di mercato dell'Inter: l'attaccante esterno, schierato oggi da prima punta, è uscito dopo pochi minuti di gioco per un problema al ginocchio. Non sembra nulla di grave, si parla di una lieve distorsione, ma rimane un po' di apprensione. Vittoria pesante del Wolfsburg in trasferta (1-2) sul campo dell'Hertha Berlino. Bochum vittorioso (2-0) contro il Mainz. Pareggio invece nelle gare tra Francoforte e Augusta (0-0) e Furth-Bielefeld (1-1).

