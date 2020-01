Premier League, il Brighton espelle tre tifosi per comportamenti razzisti

Il Brighton, club della Premier League, ha annunciato che tre tifosi sono stati arrestati per una combinazione di comportamenti razzisti e omofobi. I tifosi - due di casa e uno della squadra ospite - sono stati espulsi durante il pareggio per 1-1 della squadra contro il Chelsea il giorno di Capodanno. Un tifoso di casa è stato espulso per cori razzisti nei confronti dei giocatori del Chelsea, mentre l'altro è stato espulso a causa di comportamenti omofobi contro i tifosi avversari, ha spiegato il club. Il tifoso del Chelsea è stato portato via dallo stadio a causa di cori omofobi diretti ai fan del Brighton, e poi arrestato proprio come gli altri due. «Ancora una volta il nostro team addetto alla sicurezza insieme alla polizia del Sussex, ha dovuto affrontare tre casi separati e indesiderati di disgustosi abusi razzisti e omofobi», ha dichiarato Paul Barber, amministratore delegato e vicepresidente del Brighton. È probabile che i fan vengano banditi a vita e debbano anche essere perseguiti, ma Barber ha affermato che è necessario fare di più per sradicare tutte le forme di razzismo negli stadi di calcio. «Se la prospettiva di un divieto a vita a guardare le loro squadre giocare a calcio non è un deterrente abbastanza forte, dobbiamo porci la domanda se i tribunali debbano avere il potere di dare punizioni più severe?», si è chiesto. «Il calcio può fare solo di più, siamo stufi della reputazione del gioco offuscata da queste persone».

