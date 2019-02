Big in frenata in Premier League, il clou è Manchester City-Arsenal

Manchester City-Arsenal è il clou della Premier e del fine settimana europeo dopo un rovente turno infrasettimanale tra campionati e coppe nazionali. Degne di interesse anche Leicester-United, Real-Alaves, Barcellona-Valencia, Leverkusen-Bayern, Francoforte-Dortmund, Lione-Psg e i due derby Real Sociedad-Athletic e Sporting-Benfica. -



INGHILTERRA: è tempo di sorprese in Premier. Chelsea travolto, City sconfitto, Liverpool e perfino il lanciato United in frenata nel turno infrasettimanale. Ora i riflettori sono puntati sul clou City-Arsenal, con Guardiola che non può permettersi altri inciampi anche se in genere l'Arsenal stecca coi top club. Sarri chiama a raccolta i fedelissimi Jorginho e Higuain nel comodo ma delicato incontro con l'Huddersfield mentre il Liverpool chiude la giornata lunedì in casa del West Ham. Dopo aver fermato la capolista e bastonato il City, Leicester e Newcastle hanno modo di confermare la loro forma negli improbi confronti con United e Tottenham. Le speranzedi salvezza del Fulham di Ranieri, dopo la rimonta col Brighton, passano attraverso una vittoria col Crystal Palace. Domani: 13.30 Tottenham-Newcastle, 16 Crystal Palace-Fulham, Chelsea-Huddersfield, Everton-Wolves Domenica 3: 15.05 Leicester-United, 17.30 City-Arsenal LUnedì 4: 21 West Ham-Liverpool -



SPAGNA: distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in buona forma. L'alterno Atletico, ormai concentrato sulla sfida con la Juve e rinforzato da Morata, potrebbe steccare in casa del Betis mentre il Real, che ha trovato continuità, dovrebbe disporre di un Alaves che è inopinatamente in corsa Champions, ma viene dallo scivolone interno col Rayo. Attesa anche per il derby basco Real Sociedad-Athletic. Domani: 13 Levante-Getafe, 16.15 Real Sociedad-Athletic, 18.30 Barcellona-Valencia, 20.45 Celta-Siviglia Domenica 3: 16.15 Betis-Atletico, 20.45 Real-Alaves -



GERMANIA: : Ha cominciato a volare il Bayern (7 vittorie di fila, 6 con almeno tre gol segnati), ma ha rosicchiato solo due punti al lanciato Borussia Dortmund che rimane a +8. Ma la Bundesliga è lunga e già nel weekend le favorite per il titolo avranno due clienti scomodi: il Bayern gioca in casa del Leverkusen, il Dortmund a Francoforte, contro cioè due avversari in corsa per il quarto posto Champions. Impegnate per l'ambito traguardo sono altre cinque squadre due delle quali, Hertha e Wolfsburg si affronteranno domani. Altra gara interessante è quella tra lo Schalke in crescita e il regolare Moenchengladbach. Oggi: 20.30 Hannover-Lipsia Domani: 15.30 Hertha-Wolfsburg, Hoffenheim-Dusseldorf, Leverkusen-Bayern, Francoforte-Dortmund, 18.30 Schalke-Moenchengladbach -



FRANCIA: Il Psg pensa alla Champions e lamenta l'infortunio che terrà fuori Neymar fino a metà aprile. In Ligue1 pochi problemi visto il vantaggio di 10 punti e tre gare in meno della seconda. I parigini avranno comunque una trasferta sulla carta insidiosa, in casa del Lione che viene da due vittorie in trasferta. Il Lilla secondo riceve un Nizza in ripresa, più facile sembra in compito del Montpellier a Nimes. Il Marsiglia in crisi spera di giovarsi dell'apporto di Balotelli a Reims mentre il Monaco, che ha licenziato Henry e ha richiamato Jardin ed è stat eliminato anche in Coppa, ha bisogno dei tre punti in casa col Tolosa. Oggi: 20.45 Lilla-Nizza Domani: Monaco-Tolosa, 21 Reims-Marsiglia Domenica 3: 15 Nimes-Montpellier, 17 St.Etienne-Strasburgo, 21 Lione-Psg Negli altri campionati europei, in Olanda l'Ajax, dopo il micidiale 2-6 subito a Rotterdam, prova a riprendere l'inseguimento al Psv ospitando il Venlo domani alle 19.45. In Portogallo il clou è il derby di Lisbona Sporting-Benfica, domenica alle 18.30.

