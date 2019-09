Manchester United-Arsenal 1-1. Il Var evita un errore clamoroso

Finisce 1-1 il posticipo della 7/a giornata di Premier League fra Manchester United e Arsenal. I padroni di casa vanno in vantaggio nel finale del primo tempo, quando McTominay lascia partire un gran tiro dal limite dell'area che s'insacca tra palo e traversa. Al 13' st il pari dei Gunners: Tuanzebe regala il pallone a Saka che serve Aubameyang: il tocco dell'ex milanista scavalca De Gea. L'arbitro annulla su segnalazione di fuorigioco dell'assistente, ma il Var concede il punto perché Maguire teneva in gioco il gabonese. Ora l'Arsenal è quarto in classifica, a meno nove dal Liverpool, mentre lo United è soltanto decimo.





