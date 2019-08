La Premier va avanti, l'Arsenal vince ancora. Buona anche la seconda per i Gunners, dunque. Il debutta all'Emirates è con una vittoria che porta l'Arsenal in testa alla classifica. Nell'anticipo della seconda giornata di Premier, gli uomini di Unay Emery hanno superato, non senza fatica, il Burnley per 2-1. Di Lacazette al 13' pt e Aubameyang al 19' st le reti dei 'gunners' dopo il momentaneo pareggio degli ospiti con Barnes al 43' pt. Ultimo aggiornamento: 16:47





