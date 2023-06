Pericolo Premier per Inter e Milan, da Onana e Maignan fino a Barella e Tonali: ecco chi può partire

Non solo l’Arabia Saudita, che sta sconvolgendo il mercato in Europa, ma anche la Premier, che piomba sui gioielli della nostra Serie A. Sei i giocatori nel mirino: Onana, Dimarco e Barella dell’Inter; Maignan, Theo Hernandez e Tonali del Milan. Due portieri, due terzini sinistri, due centrocampisti. Nerazzurri e rossoneri tremano, ma le offerte sono davvero alte, altissime. E si sa, a Milano, i due club hanno bisogno di soldi per investire sul mercato.

Il Manchester United è pronto a versare nelle casse del club di viale Liberazione 60 milioni di euro per il portiere camerunense, con l’Inter che ha già virato su Vicario dell’Empoli. Stessa cosa il Milan. Al Chelsea piace Maignan, ma per meno di 80-90 milioni di euro è davvero difficile che venga ceduto. Questione terzini: lo United sfida il Real Madrid per Dimarco e il City per Theo Hernandez. Ma anche in questo caso, Simone Inzaghi e Stefano Pioli cercano di resistere, ma se arrivassero proposte da 60 milioni di euro, ad Appiano Gentile e Milanello potrebbero vacillare.

Infine, Barella e Tonali. Le anime di Inter e Milan. Su di loro è piombato il Newcastle, che sarebbe pronto a versare 60 milioni di euro con un lauto ingaggio per entrambi. Cifre basse per i due centrocampisti. Inter e Milan difficilmente, però, riuscirebbero a respingere un’offensiva da 80 milioni. E un pericolo Premier arriva anche per l’Atalanta: lo United segue Hojlund con attenzione, ma la Dea pretende 60 milioni di euro per far partire il giovane attaccante.

In sostanza, va bene il pericolo, ma nessun gioiello è in vendita.