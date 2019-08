La Premier League è al via: stasera si parte con Liverpool-Norwich

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra finita praticamente ieri mattina: e invece già ricomincia. Incredibile a pensarci, dopo una sofferenza di 89 giorni di digiuni, astinenze e conteggi alla rovescia, la Premier League decolla questa sera ad Anfield, opponendo il Liverpool campione d’Europa al Norwich (ore 21, Sky Sport Football). Addìo amichevoli, basta supercoppe, sciò a tutte le struggenti partitine tra le reginette del paese e le squadre di quarta divisione. E benvenuti ad Aston Villa, Sheffield Utd e Norwich. Oggi, come detto, si parte: e dopodomani la meraviglia dello spettacolo inglese offrirà il duello dell’Old Trafford tra il Manchester Utd e il Chelsea. Già capace di promettere spettacolo oltre l’immaginazione, il viaggio si chiuderà tra nove mesi, il 17 maggio del 2020. Come ogni anno, la domanda dell’ora della vigilia è una sola: ma chi vincerà? Sempre facili sono i pronostici d’agosto, eppure le agenzie britanniche di scommesse convengono sull’obbligo (morale) di assegnare – per pura onestà intellettuale – il titolo di favorito al Manchester City di Guardiola, campione nelle ultime due annate e atteso domani dall’esordio contro il West Ham. A tentare di opporre un minimo di concorrenza alla satrapia del City provvederà verosimilmente il Liverpool di Klopp e Salah. Poi lotteranno per emergere il Tottenham, il Chelsea, lo United e l’Arsenal.LO SCENARIODando uno sguardo all’estate del mercato, è un niente cogliere uno scenario ricchissimo, ma comunque meno sperperatore rispetto al passato. Va detto che il totale delle spese non ha superato la soglia degli 1,5 miliardi di euro. Tanto? Sì, tantissimo: tuttavia è la più bassa spesa registrata in Inghilterra negli ultimi cinque anni. Il City, ad esempio, ha speso 160 milioni, rinforzandosi con Rodri (70 milioni) e Joao Cancelo (65). C’è anche da registrare che Sané rimarrà fuori a lungo per la rottura del crociato. Il Liverpool non ha versato più di due milioni, mentre al Chelsea è bastato pagare 45 milioni al Real per garantirsi Kovacic. Certo, Abramovich ne ha incassati la follia di 100 tondi per cedere Hazard al Madrid. Quanto al Tottenham, ha perso Trippier e ha guadagnato Ndombelé, Lo Celso e Sessegnon, rinunciando a Dybala. E l’Arsenal, preso David Luiz, ha soffiato Pepé (80 milioni) al Lille, fulminando il Napoli. Viceversa lo United di Solskjaer ha salutato Lukaku e ha prelevato Maguire dal Leicester. Il punto però è legato al costo di Maguire: 87,5 milioni. In sintesi Maguire, classe ‘93, è diventato, in un giorno qualunque di agosto, il difensore più costoso della storia. Venendo alle novità, bisogna sapere che la Var in questa stagione entrerà in vigore anche in Premier. Per differenziarsi gli inglesi hanno limato le norme e così ciascun arbitro potrà analizzare un replay al massimo per tre volte. Per capirsi, l’intento è di non fermare troppo l’andare del gioco. La tradizione, del resto, abita nel calcio inglese come una noce nel suo guscio. È la sua forza, e il tratto che lo differenzia – e distanzia – da qualsiasi altro.