Premier, il Manchester City vince e rimane a quattro punti dal Liverpool

Agevole successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' del primo tempo, Sterling e Sané (9' ed 11' della ripresa) le reti. Per la formazione di Guardiola è il quinto successo di fila tra le varie competizioni. Vittoria in trasferta anche nell'altro posticipo della 23/a giornata: il Tottenham è passato 2-1 sul campo del Fulham. All'autogol di Fernando Lorente (17') ha rimediato Dale Alli al 6' della ripresa. Di Winks, al 93', la rete che ha deciso l'incontro. Il Liverpool guida sempre la classifica con 60 punti, seguito dal City a 56 e dal Tottenham a 51. Quarto il Chelsea a 47. Arsenal e Manchester United incalzano a 44.

