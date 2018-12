Premier, il Liverpool vince e resta in scia del City, cade il Chelsea di Sarri: «Sono preoccupato»

In Premier League, a Old Trafford, finisce pari tra Manchester United e Arsenal finisce (2-2). Per due volte i Gunners vanno in vantaggio, con Mustafi e Lacazette, ma i Red Devils recuperano con Martial e Lingard. Da notare che Mourinho decide di schierare «soltanto chi è disposto a dare tutto per la causa United» e lascia quindi a riposo sette titolari, fra i quali cui Pogba e Lukaku. Rischia il Liverpool contro il Burnley, a segno con Cork al 54', ma i Reds rimediano otto minuti più tardi con l'ottimo Milner. Entrano quindi in scena Salah e Firmino ed è il brasiliano a segnare mantenendo la squadra di Klopp in scia al Manchester City (39 punti contro i 41 della capolista). Il terzo gol dei Rossi è opera dell'ex interista Shaqiri. Brutta e inattesa sconfitta del Chelsea di Sarri a Wolverhampton, squadra reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Blues in vantaggio con Loftus-Cheek, ma nella ripresa segnano Jimenez e Jota e il risultato viene capovolto: ora il Chelsea è a -10 dal City, scavalcato dal Tottenham, che batte 3-1 (Kane, Lucas e Son) il Southampton.

Ultimo aggiornamento: 00:49

«Dopo il gol subito siamo diventati un'altra squadra - ha detto l'ex allenatore del Napoli - sono preoccupato. City e Liverpool stanno facendo un campionato completamente diverso,- questa non è la nostra dimensione. Bisogna lottare per un posto nel prime quattro, dobbiamo guadagnare punti in ogni partita. So bene quanto sia importante non sprecarli, ho perso la Serie A facendone 91...il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'azione personale di Kamara. Il pari delle arriva al 74′ con Maddison.Bournemouth-Huddersfield 2-1Brighton-Crystal Palace 3-1West Ham-Cardiff City 3-1Watford-Manchester City 1-2Burnley-Liverpool 1-3Everton-Newcastle 1-1Fulham-Leicester 1-1Wolverhampton-Chelsea 2-1Manchester United-Arsenal 2-2Tottenham-Southampton 3-1.: Manchester City 41 punti; Liverpool 39; Tottenham 33; Chelsea, Arsenal 31; Burnemouth 23; Everton, Manchester Utd 23; Leicester 22; Brighton 21; Watford 20; Wolverhampton 19; West Ham 18; Newcastle 13; Crystal Palace 12; Cardiff 11; Huddersfield 10; Burnley, Southampton, Fulham 9.