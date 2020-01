Premier, il Liverpool vince anche a Wolverhampton e prende il largo: + 16 sul City

Il Liverpool vola in Premier. E, vincendo 2-1 in casa del Wolverhampton nel posticipo della 24esima giornata, prende allunga ulteriormente in classifica: più 16 sul Manchester City che potrebbero diventare addirttura 19 in caso di successo nella partita da recuperare copntro il West Ham. Klopp, insomma, stacca Guardiola e migliora la strisca da record: 22 vittorie e un solo pareggio. Ai Reds sono stati sufficienti appena otto minuti per sbloccare la gara: colpo di testa di Henderson, gol confermato solo dopo il review del Var. Salah è ispirato, ma non riesce a chiudere il match già nel primo tempo. A inizio ripresa il pari di Raul Jimenez, pure lui di testa, su cross di Traoré. Gara sofferta per il Liverpool che però riesce a prendersi i tre punti nel finale: rete di Firmino per il 14° successo consecutivo.



FUGA PER LA VITTORIA

La classifica della Premier League: Liverpool 67 punti; Manchester City 51; Leicester 48; Chelsea 40; Manchester Utd, Tottenham, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33;Southampton 31; Everton, Burnley, Newcastle, Crystal Palace, Arsenal 30; Aston Villa, Brighton 25; Watford, West Ham, Bournemouth 23; Norwich 17.

