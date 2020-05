Dele Alli rapinato in casa, torna subito ad allenarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura per l'attaccante del Tottenham Dele Alli, che nella notte tra mercoledì e giovedì è stato derubato dei suoi orologi (del valore di 350 mila sterline) mentre il calciatore, la sua fidanzata Ruby Mae e il fratello adottivo dell'inglese erano in casa. Due uomini con il passamontagna dopo aver eluso la guardia di sicurezza notturna all'ingresso del centro residenziale di Barnet, nella zona Nord di Londra, hanno fatto irruzione nella parte posteriore della proprietà di Alli poco dopo mezzanotte di mercoledì e hanno rubato numerosi oggetti, tra cui una serie di orologi di valore. L'attaccante, che ha provato a sventare il furto insieme al fratello Harry Hickford, è stato anche leggermente ferito al volto durante una colluttazione. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Londra, che ancora non ha effettuato nessun fermo o arresto.Nonostante l'episodio lo abbia molto scosso, Dele Alli è subito tornato in campo per gli allenamenti con la sua squadra, ricevendo la solidarietà dei compagni di squadra. L'area in cui vive il calciatore del Tottenham sembra essere stata presa di mira dai malviventi, perché è la terza volta che un calciatore subisce un furto negli ultimi 10 mesi e tra questi c'è anche il belga Jan Vertonghen, la cui casa è stata presa di mira a marzo.