Premier League, il City travolge il Southampton, doppio Morata per Sarri contro il Crystal Palace

City travolgente e spettacolare: la squadra di Guardiola ha rifilato un netto 6-1 al malcapitato Southampton. Protagonista assoluto del match è stato Sterling autore di una doppietta e degli gli assist per i gol di Aguero e Sanè. L'autogol in apertura di Hoedt, la rete di David Silva e il rigore per i Saints di Ings completano il tabellino. Il City è in testa alla classifica con una differenza reti di + 29 davanti al Chelsea di Sarri vittorioso contro il Crystal Palece per 2-0 grazie alla doppietta di Morata.

