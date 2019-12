Premier, il City supera il Leicester e si avvicina al secondo posto

il Manchester City ha fatto suo il big match della 17/a giornata in Premier League battendo 3-1 il Leicester all'Ethiad Stadium e portandosi a -1 dal secondo posto in classifica occupato proprio dalle Foxes. Una partita che Vardy, in gol al 22', sembrava aver messo sul giusto binario per il Leicester, ma la squadra di Guardiola ha ribaltato tutto già prima dell'intervallo grazie alle reti di Mahrez al 32' e Gundogan al 40'. La terza rete per i Citizens, che restano comunque a -11 dalla vetta, è stata siglata da Gabriel Jesus al 24' della ripresa. È finita invece senza reti la sfida tra Everton e Arsenal, il cui unico motivo di interesse, peraltro, era la presenza in tribuna degli allenatori che hanno appena firmato per togliere dai guai le due squadre. Carlo Ancelotti per il team di Liverpool e Mikel Arteta per i Gunners. In attesa della sfida di domani tra Chelsea e Tottenham, in palio il quarto posto, lo Sheffield United si è portato in quinta posizione vincendo 1-0 a Brighton

