Bufera in Premier: un calciatore vola a Parigi per un festino

Un giocatore della Premier League inglese, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, avrebbe violato il lockdown per volare a Parigi e partecipare a un party a luci rosse, secondo quanto riportato dal Sun. Il tabloid ha scritto che il giocatore ha bevuto vari cocktail con diverse modelle in un ristorante «affittato» per l'occasione prima di continuare la festa in un vicino appartamento. Al party, che ha infranto i severi protocolli in Francia, così come nel Regno Unito, avrebbero partecipato circa 15 persone. Il misterioso calciatore sarebbe già tornato in Inghilterra per allenarsi nuovamente con la propria squadra in attesa della ripresa del campionato, scatenando diverse polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA