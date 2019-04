Genoa, Prandelli: «Con l'Inter ci sarà reazione al cento per cento»

«Ci sarà una reazione al cento per cento. Sono sicuro di quello che sto dicendo». Cesare Prandelli non ha dubbi presentando la gara di mercoledì che vedrà il Genoa affrontare l'Inter al Ferraris. «I valori sono diversi, noi lottiamo per la salvezza loro per la Champions. Ma nel calcio, se la squadra entra in campo concentrazione, determinazione e idee, con la voglia di superare ostacoli, di arrivare primi sul pallone allora le partite sono aperte. Mi auguro - ha aggiunto Prandelli - e sono convinto, di vedere una squadra completamente diversa rispetto a Udine dal punto di vista tattico, nervoso e della concentrazione. Inoltre potremo contare sul pubblico che ci aiuterà a mettere in difficoltà una grande squadra come è l'Inter. Sarà di certo una partita complicata». Una gara nella quale ai rossoblù non dovranno mancare alcune caratteristiche. «Non dovrà mancare la voglia di stare in partita sempre. A Udine abbiamo trovato difficoltà perché dopo quattro minuti quello che avevamo pensato e preparato si è ribaltato e noi abbiamo qualche problema quando le squadre si chiudono. Quindi dobbiamo cercare di essere molto compatti, ordinati, mentalmente molto aggressivi e mentalmente predisposti ad attaccare la linea difensiva, in certi casi dobbiamo essere disposti e subire qualche contropiede ma dobbiamo andare a fare la partita». Squalificato Criscito, al suo posto in difesa ci sarà Pezzella, mentre in attacco è pronto al rientro Sanabria che «si è allenato bene» e la novità sarà l'ex Juventus Favilli. «Verrà con noi in panchina e per lui dopo i gol con la Primavera potrà essere un messaggio e anche un premio».

