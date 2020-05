Pozzo: «Non è facile ripartire. Sugli allenamenti c'è chi ha fatto il furbetto...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la polemica di Gino Pozzo contro i presidenti che vogliono la ripresa del calcio a metà giugno. Le sue parole a KissKiss. ""Avevano previsto anche il ritiro, ma è una cosa assurda. Il prossimo mercato? Delle perdite ci sono state, mancano incassi al botteghino e dalle tv. Sarà un anno di transizione, ci arrangeremo, non ci sarà nessun botto!""."Abbiamo perso due mesi e mezzo, dobbiamo evitare gli isterismi e non andare di fretta, non possiamo prevedere quanto finirà questa situazione, ma farlo con i giusti tempi. Tutto va rimandato anche le coppe europee""Abbiamo visto che in Bundesliga hanno avuto tanti infortuni muscolari, stravolgendo i ritmi della preparazione si hanno tanti rischi. Ed in Germania si gioca una volta alla settimana. In Italia invece dopo 15 giorni di preparazione giocheremo ogni tre giorni"."Leggo che la totalità della Lega voleva iniziare il 13 giugno, ma è una cosa assurda, perché per essere pronti ci vuole almeno un mese. Iniziare senza una buona preparazione comprometterebbe il rendimento e si aumenterebbe il rischio infortuni"."Si è fatta tanta confusione, vogliamo tutti riprendere, perché abbiamo un patrimonio giocatori che non gioca da tre mesi, adesso fanno solo qualche sgambatina. Spero che si possa iniziare a giocare, ma in sicurezza!"Poi le parole di Pozzo a Radio Anch'io. a noi c'è una grande dose di individualismo, di egoismo, qualcuno vuole fare il furbo, giocando con il pallone: io ne ho le prove". Lo ha detto il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, parlando a Radio Anch'io lo sport in riferimento alle polemiche per le presunte 'partitelle' effettuate dalla Lazio nei giorni scorsi. "Il primo Protocollo, che prevedeva la quarantena ai giocatori per tutta la durata della fase finale del campionato, era impossibile da applicare - ha detto poi il numero uno bianconero - per me, e per essere coerenti, c'è bisogno di tutto il mese di giugno per allenarsi bene. A fine giugno, poi, si ricomincia. Bisogna trovare un accordo".