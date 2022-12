Serie C, il Potenza pulisce lo spogliatoio dopo la sfida col Monopoli: «Lo lasciamo come lo abbiamo trovato, pulito e accogliente»

"Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente". Un breve messaggio ha accompagnato il bel gesto di civiltà dei calciatori del Potenza, che dopo la sfida vinta 1-2 in casa del Monopoli (valevole per diciassettesima giornata del girone C di Serie C), hanno ripulito lo spogliatoio ospiti dello stadio "Veneziani" lasciando in dono una pianta, dai colori rossobù: "Siamo certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto", si legge nella lettera riposta sul tavolo. A complimentarsi col Potenza, squadra non nuova a gesti simili, anche la Lega Pro: "Questo è il calcio che ci piace e che vorremo vedere a ogni partita. Davvero molto bravi, complimenti".