Cristiano Ronaldo, niente convocazione dal Portogallo. Torna Joao Mario

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida con Italia e Polonia valida per la Nations League. Ancora assente Cristiano Ronaldo, fanno invece ritorno tra i convocati dei campioni d'Europa in carica André Gomes, il nerazzurro Joao Mario, José Fonte e Raphael Guerreiro. In totale sono 3 i giocatori che militano in Serie A, oltre a Joao Mario fanno parte della lista Joao Cancelo (Juventus) e Mario Rui (Napoli). Il 17 i lusitani affronteranno a San Siro l'Italia, tre giorni più tardi a Guimaraes la sfida con la Polonia.



L'elenco dei convocati.

Portieri: Beto (Goztepe), Claudio Ramos (Tondela) e Rui Patricio (Wolverhampton).

Difensori: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Dortmund), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Ruben Dias (Benfica).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Monaco), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Mario (Inter) e William Carvalho (Bétis).

Attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Lipsia), Rafa Silva (Benfica), Éder (Lokomotiv Moscovo), Goncalo Guedes (Valencia) e André Silva (Siviglia).

