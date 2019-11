Portogallo, il ct Fernando Santos su Cristano Ronaldo: «Sta bene e domani gioca»

«Se l'ho convocato è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà». Il ct del Portogallo, Fernando Santos, annuncia la presenza dal 1' di Cristiano Ronaldo, nel match di domani contro la Lituania, valido per le qualificazioni a Euro 2020. «Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui», taglia corto il ct portoghese in conferenza stampa.





