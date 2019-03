Porto-Roma: Florenzi scoppia in lacrime, gli avversari lo consolano

È finita nel peggiore dei modi, con la Roma eliminata e il suo errore difensivo tristemente decisivo per le sorti dei giallorossi. Alessandro Florenzi non ha retto e, alla fine, non è riuscito a trattenere le lacrime. Il difensore giallorosso, responsabile del fallo che ha causato il rigore trasformato da Telles per il 3-1 finale, è stato immortalato da telecamere e fotografi mentre scoppiava in lacrime e, più tardi, mentre i suoi compagni di squadra e anche i giocatori del Porto, Casillas in testa, andavano a consolarlo.



