Porto-Milan: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 11:34

L'ultima occasione per la squadra di Pioli di rientrare in corsa per una qualificazione agli ottavi: il suo Milan vince e gioca bene in campionato, gioca bene e perde in Champions League. Contro il Porto di Conceicao i rossoneri hanno un solo risultato a disposizione, e sarà tutt'altro che semplice. Ma il recupero di Ibra - al debutto in Champions in questa stagione - potrebbe dare alla squadra quella consapevolezza che serve per riuscire a centrare un risultato pieno. Lo svedese si gioca un posto con Giroud lì davanti, ma al momento appare favorito. Per il resto scelte quasi obbligate.

Porto-Milan, le probabili formazioni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. All: Conceicao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria: Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

La sfida Porto-Milan, in programma domani sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Canale 5. La gara sarà trasmessa anche da Sky Sport (canale 252 del satellite) e da Mediaset Infinity per quanto riguarda lo streaming. La diretta testuale la potete seguire su IlMessaggero.it