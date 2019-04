Pordenone, storica promozione in Serie B

Per la prima volta nella sua storia il Pordenone è promosso in serie B. La squadra allenata da Attilio Tesser, alla terza vittoria del campionato di C dopo quelle con Novara e Cremonese, ha ottenuto la certezza del salto di categoria grazie al successo di oggi per 3-1 contro il Giana Erminio, con reti di Candellone, Ciurria e Barison. Questo successo vale la B perché consente ai 'ramarrì di mantenere il vantaggio di +5 sulla Triestina a un turno dalla fine del torneo.



Per la promozione in serie B, la prima volta nella storia centenaria della società, oltre tremila persone stanno festeggiando assieme alla squadra e al tecnico Attilio Tesser all'interno dello stadio Bottecchia. Inoltre sono centinaia i supporter neroverdi che stanno raggiungendo la centrale piazza Venti Settembre per prendere parte a festeggiamenti che dureranno l'intera notte. Ultimo aggiornamento: 21:52





