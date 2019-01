© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel rigore fallito da Peressini può pesare nella lotta per il sogno Eccellenza? Traspare tanto rammarico in casa Pontinia, dopo il pareggio a reti bianche nel big match contro il Ferentino. «Veramente un gran peccato – dice il tecnico Fabrizio Cencia. È stata una partita molto dura ed equilibrata, ma certamente il penalty fallito e la grande chance nel recupero capitata a Costanzi potevano cambiare il nostro destino. Siamo ancora primi da soli, ma è chiaro che insieme a noi ci sono almeno sei squadre in piena lotta». Gli amaranto, almeno nella prestazione, hanno cancellato il pesantissimo ko di Gaeta. «L’obiettivo era di riscattarci e anche se la vittoria non è arrivata siamo comunque soddisfatti della nostra prestazione – interviene l’attaccante Alessandro Coia – E’ un torneo ricco di emozioni, in quattro punti ci sono sette compagini. Erano anni che non si vedeva un girone D a questi livelli». Domenica 3 febbraio c’è la trasferta contro lo Sporting Vodice, che si gioca forse l’ultima possibilità di rientrare nel discorso play-off.