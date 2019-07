© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la Vis Sezze l’altra neopromossa in Eccellenza è il Pontinia, che oggi si è radunato sul campo di Bella Farnia vista l’indisponibilità dello stadio “Caporuscio”, dove sono in corso i lavori di restyling. Sarà assente l’allenatore Fabrizio Cencia, ancora convalescente dopo l’operazione all’anca e quindi la squadra si è ritrovata agli ordini del preparatore atletico Alfonso Cappelletti. E’ stato confermato gran parte dell’organico che l’anno scorso ha ottenuto il lasciapassare tramite i play-off e si sono aggiunte diverse pedine di assoluto valore come il centrale difensivo Andrea Paloni, con passato nei professionisti in C2 tra Isola Liri, Giacomense e Spal e l’avventura in Inghilterra nelle file del Leyton Orient. Negli ultimi quattro anni al Cynthia, tra serie D ed Eccellenza.L’altra new entry è il bomber Fabio Mallozzi (Monte San Biagio e Itri), che insieme a Peressini e Coia formerà un tridente variegato e imprevedibile. «Nel reparto offensivo siamo al completo, manca soltanto un under del 2000 – osserva mister Cencia – Dobbiamo organizzarci per la difesa e soprattutto nella linea nevralgica. Per il momento abbiamo i riconfermati Schiavon, Vezzoli e Berisha (classe ’99), ex Aprilia. Servono giocatori di esperienza a centrocampo e ovviamente qualche giovane di Lega che visioneremo durante il precampionato». Fissati i primi test: il debutto l’8 agosto sul campo del Racing Aprilia, il 10 a Terracina, il 14 a Ceccano per chiudere il 22 a Monte San Biagio e il 31 a Sabaudia. «Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono – conclude Cencia - L’obiettivo è la salvezza e non lo nascondiamo. C’è la necessità di completare la rosa con l’inserimento di un giocatore di valore in ogni reparto, ma vogliamo ponderare con attenzione le nostre decisioni».