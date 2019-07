© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Per me inizia una nuova sfida. Un forte ringraziamento al Pontinia per avermi dato questa opportunità ma soprattuto al ds Manuele Zomparelli che da ben quattro anni mi corteggia. Finalmente abbiamo raggiunto l'accordo con la speranza di ripagare la sua stima con grandi prestazioni in campo». Eccolo il bomber formiano Fabio Mallozzi che ha lasciato il Monte San Biagio per approdare al Pontinia, che proprio nelle ultime ore ha perso l’altro attaccante Federico Costanzi, ingaggiato dai cugini dell’Atletico Pontinia (Prima Categoria). Diciannove centri nell’ultima annata con la maglia del Monte San Biagio, Mallozzi ha sempre realizzato una valanga di gol nella sua carriera e ora andrà a rinforzare la squadra amaranto di Fabrizio Cencia, che, dopo aver perso Costanzi e Coia, ha confermato il centrocampista Andrea Toto che si aggiunge a Gianmarco Peressini, Guido Vezzoli, ai portieri Marko Ristic (al quarto anno consecutivo con la maglia granata) e Davide Morichini, al difensore Luca Rogato e al jolly Danny Schiavon.