«Una giornata che non dimenticheremo facilmente. La Polisportiva Monti Cimini ha dimostrato di essere un avversario forte, ma ora abbiamo l’ultimo ostacolo per completare il nostro percorso e chiudere un’annata storica». Gonfio di entusiasmo è il tecnico del Pontinia Fabrizio Cencia, dopo l’accesso in finale di domenica 9 giugno contro il Palestrina. Gli amaranto sono con un piede e mezzo in Eccellenza e anche in caso di ko sarebbero ripescati nel massimo torneo regionale. «Una gioia enorme condivisa con la società e la nostra tifoseria che ci ha seguito in massa anche ad Ostia», dove hanno seguito la squadra oltre 300 persone. «Basti pensare che in casa nei quarti di finale c’erano mille persone, una media di trecento spettatori a partita. C’è grande entusiasmo nell’ambiente, ci godiamo questo bellissimo momento, ma da domani il nostro pensiero è soltanto rivolto a vincere i play-off».I viterbersi del Monti Cimini sono stati abbattuti nella ripresa dall’uno-due firmato dal difensore Rogato e dal solito bomber Coia, un cecchino implacabile, punto di forza del tridente offensivo che si compone anche di Peressini e Costanzi. «Il nostro progetto è partito da lontano – interviene il ds del Pontinia Emanuele Zomparelli – Domenica contro il Palestrina sarà comunque una festa, al di là del verdetto finale. Per l’Eccellenza? Contiamo già sun ottimo organico, ci sono giocatori di valore, basterà qualche innesto mirato. Sul campo di gioco il vero problema è rappresentato dal manto erboso che è in pessime condizioni e non è adatto alla massima categoria».