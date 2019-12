© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie D, a Pomezia, lascia la guida della squadra Andrea Bussi, arriva Paolo Mazza sulla panchina rossoblù. Il cambio dell’inquilino per la squadra che attualmente è al penultimo posto del girone E non è stato un fulmine a ciel sereno. Ad accelerare i tempi della sostituzione è stata la sconfitta di ieri contro lo Sporting Trestina per 1-0. Il ruolino di marcia dice che Bussi ha raccolto,14 punti in 16 giornate, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. La società del patron Bizzaglia ha pertanto accettato le dimissioni del tecnico, ringraziandolo per il contributo dato nel corso delle ultime stagioni e scelto come successore Paolo Mazza, che ha allenato il Guidonia ( serie D, dove ha vinto il campionato di Eccellenza), l’Albalonga (serie D), Fiumicino, Nettuno, Torrenova , Aprilia ( allievi nazionali), Unipomezia, Lepanto Marino e Cavese in Eccellenza laziale.«Torno a casa – ha detto Mazza – poiché abito a Pomezia e oltre tutto la mia carriera è iniziata con il Pomezia settore giovanile, pertanto le motivazioni non mancano. C’è una società ben strutturata e secondo me, si può uscire dalla situazione difficile di classifica in cui si trova la squadra. C’è una buona rosa che sarà integrata. Gli arrivi di Cafiero, Binaco, Testardi e Mantovani, sono un buon inizio, se occorre qualche altro elemento la società proverà a prenderlo. A questo punto con nel giuste motivazioni torneremo in una zona di classifica più tranquilla di questo ne sono certo. L’importante è anche partire bene già da domenica prossima in casa con il Foligno». Primo allenamento è stato fissato per domani alle 14.30.