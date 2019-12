Pomezia, tre colpi per la salvezza

In difesa arriva Claudio Cafiero dal Campobasso.Il roccioso difensore, originario di Napoli e alto 184 centimentri, può giocare sia da centrale difensivo che da terzino. Si tratta di un ritorno per Cafiero, visto che è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Pomezia, per poi essere ceduto alla Roma. Un acquisto di assoluto valore per i rossoblù del patron Bizzaglia e il suo curriculum parla chiaro: tanta Serie C con Crotone, San Marino, Cassino, Latina, Aprilia, Torres e Lupa Roma.Nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie D in piazze importanti come Aquila, Francavilla e Campobasso. Per il centrocampo invece c'è la firma di Damiano Binaco. Oltre che ad Anagni, Binaco nelle ultime stagioni è stato un punto fermo della Vis Artena vincendo anche il campionato di Eccellenza nella stagione 2016-2017.

