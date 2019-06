Pomezia, si chiude per Martorelli

In casa Pomezia si sta lavorando intensamente per la prossima stagione nonostante l'amarezza per la finale playoff persa contro il Mestre sia ancora viva. È tutto fatto per fare in modo che Riccardo Martorelli venga al Pomezia. Si tratta di un difensore proveniente dall'Ostiamare e che in passato ha giocato anche in squadre quali il Trastevere e Lupa Roma. Martorelli, classe '88, è un difensore di grande esperienza e in grado di far compiere un importante salto di qualità al reparto difensivo rossoblù. Manca l'ufficialità, ma il matrimonio sembra davvero ad un passo.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA