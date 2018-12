© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'argentino Victor Gomez, 24 anni, ex attaccante del Morolo è da sabato un giocatore del Pomezia. L'attaccante ex Union di Santa Fè, serie A argentina, ieri non è sceso in campo per motivi di regolarizzazione dei documenti, ma domenica prossima sarà a disposizione di mister Cristiano Gagliarducci. Victor Gomez, 11 reti finora in campionato nell'Eccellenza laziale, girone B, si racconta al Messaggero.«Sono molto felice di essere qui a Pomezia in una società seria ed ambiziosa che mi ha voluto fortemente. Il mio desiderio era quello di arrivare in una squadra che si allena in modo convinto per puntare a vincere il campionato. Quando sono venuto in Italia, il mio unico scopo- ha spiegato Victor Gomez- era questo, non mi farò sfuggire questa occasione».«Debbo ringraziare il Morolo che mi ha portato in Italia e mi ha accolto come un figlio non facendomi mancare nulla. Un grazie particolare a mister Mirko Granieri che ha avuto tanta fiducia in me e mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo- ha aggiunto Victor Gomez- sogno di restare tanti anni a giocare a calcio in Italia raggiungendo il professionismo. Mi auguro che fare il calciatore diventi presto il mio lavoro»«In Italia si sta benissimo, è un paese meraviglioso e mi trovo come a casa. Ho conosciuto già la città che è bella e molto grande, la società, il mister ed i compagni che mi hanno accolto benissimo. Saluto tutto il Morolo dal presidente al mister ai compagni, staff tecnico società e tifosi, ma ora per me si apre una nuova pagina della vita- ha incalzato il 24enne attaccante argentino- Quanti goal potrò fare? Mi auguro, venti, trenta, non lo so. Guarderò partita dopo partita e goal dopo goal senza pensare troppo. Il mio obiettivo è contribuire a portare il Pomezia in D, debbo ripagare la loro fiducia».