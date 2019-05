© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci si aspettava molto dal Pomezia in vista degli spareggi nazionali per il passaggio in Serie D, ma la semifinale di andata non ha rispettato le attese che pendevano sulla squadra di Bussi. Infatti nel primo round dei play off andato in scena al “Comunale” di via Varrone il Pomezia è incappato nel ko per 1-0 contro il Sorso che ha complicato il percorso dei pometini verso la D. Una sfida che è partita con piede sbagliato, con il calcio di rigore di Gomez prima parato dal portiere sardo e poi il palo colpito sulla ribattuta dallo stesso attaccante. Il discorso qualificazione però rimane ancora aperto per Tommaso Gamboni, centrocampista esterno classe '84, uno dei più esperti del Pomezia, che ha commentato la sconfitta di domenica scorsa: «C’è amarezza perché abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Avremmo avuto la possibilità di andare in vantaggio con l’episodio del calcio di rigore , che non siamo riusciti a sfruttare ci ha poi condizionato nel corso della partita. Il gol preso è scaturito da una nostra disattenzione nell’unica occasione concessa agli avversari. Gli episodi non sono girati dalla nostra parte, ma sicuramente il rimpianto è per il fatto di essere stati troppo remissivi: avremmo dovuti attaccare i nostri avversari più alti».Il morale è comunque alto in vista del match decisivo del ritorno per Gamboni: «Sono molto fiducioso in ottica di domenica prossima: sappiamo di avere i mezzi a nostra disposizione per batterli e ribaltare lo svantaggio, ma dobbiamo fare qualcosa in più rispetto all’andata. In Sardegna servirà coraggio, la voglia di vincere e è sempre stata viva in tutti noi, dal più grande al più piccolo. Ci crediamo fortemente, tutto è ancora in gioco. A fare la differenza sarà il fattore mentale: dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione e a far girare gli episodi dalla nostra parte al contrario dell'andata. Ci stiamo allenando molto bene e per stare più tranquilli e trovare la giusta concentrazione abbiamo deciso di partire già da venerdi alla volta di Sorso».