Edoardo Matteo Pinna, portiere classe 2001 sarà riconfermato nel Pomezia che appena ieri è salito in serie D.

Il giovane, cresciuto nella Lazio, che ha difeso anche la porta della rappresentativa del comitato laziale, ha partecipato alla settantunesima edizione della Viareggio Cup con la maglia degli statunitensi dello United Youth Soccer Stars of New York e ha parato anche un rigore ( nella foto) negli spareggi play-off contro il Mestre, firmerà l'accordo per la prossima stagione con la società pometina in giornata. « Dopo l'ufficialità del ripescaggio in serie D - ha detto Pinna non ho potuto fare altro che risposare il progetto del Pomezia Calcio, la mia città.Ringrazio la società per per la fiducia che spero di ripagare per dare continuità ad un percorso iniziato lo scorso anno qui che mi ha dato grandi soddisfazioni».







© RIPRODUZIONE RISERVATA