“No alla violenza sulle donne” è il messaggio che il Pomezia vuol far riecheggiare, domani mattina, nello stadio Comunale di via Varrone. Prima della gara tra Pomezia e Morolo si svolgerà infatti una manifestazione per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con un comitato vicino alla società del Pomezia e grazie alla salnsibilità dei dirigenti pometini, in primis il patron Bizzaglia e il presidente Cerusico.«Il patron Bizzaglia ha voluto fortemente questa iniziativa contro la violenza sulle donne - ha spiegato il ds del Pomezia, Alessandro Mezzina - Domani ci sarà una bella manifestazione, grazie ad un comitato di cui fanno parte tra le altre la moglie del presidente e donne vicine alla società. Prima della gara, i calciatori delle due squadre scenderanno in campo con una striscia rossa sul viso. Poi premieremo le donne del comitato con fiori e riconoscimenti. Un pensiero rivolto a tutte le donne presenti»«Non siamo nuovi a forme di solidarietà - ha aggiunto Mezzina - siamo stati ad Amatrice ed abbiamo contribuito a decine di altre iniziative. Ma è la prima volta che aderiamo ad una manifestazione del genere contro la violenza ed a favore delle donne. Anche la forma nella quale si svolgerà la manifestazione è abbastanza singolare».