Pomezia, Mezzina: «Ci teniamo stretti i nostri gioielli»

Mancano pochi giorni dall'apertura del mercato di riparazione di dicembre e nel frattempo il Pomezia si cautela di questi tempi dichiarando incedibili due sue pedine importanti del proprio scacchiere come Laghigna e Bussi i quali hanno ricoperto al meglio il ruolo di terminali offensivi nel primo terzo di stagione. Il primo ha una media quasi di un gol a partita (dieci reti in undici gare di campionato disputate), mentre il secondo, pur avendo segnato soltanto una rete, si è rivelato un prezioso punto di riferimento in avanti per i propri compagni di squadra. Il direttore sportivo del Pomezia Alessandro Mezzina fa il punto della situazione: «Puntiamo senza mezzi termini su Erik e Cristiano sia per il presente che per il futuro - precisa il Direttore Sportivo Alessandro Mezzina - . I nostri attaccanti hanno fatto al meglio il proprio dovere in questa prima parte di campionato. Proprio per questo motivo, ci tengo a precisare che sono due giocatori incedibili. Respingeremo, nelle prossime settimane, qualsiasi richiesta di acquisto dicembrino. Laghigna e Bussi sono dei seri professionisti, hanno entrambi le giuste credenziali per fare la differenza nella categoria e, di conseguenza, ce li teniamo piuttosto stretti…».

