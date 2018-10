© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pomezia torna alla vittoria dopo un paio di settimane molto delicate. Le sconfitte in campionato con Sora e Boreale oltre all’eliminazione di Coppa per mano del Campus Eur avevano impoverito la classifica della squadra di mister Cristiano Gagliarducci che è ripartita vincendo sul campo del Grifone Gialloverde per 2-1. A togliere le castagne dal fuoco, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, è stato il solito Erik Laghigna: il bomber istriano (8 centri in stagione) ha realizzato la decisiva doppietta con cui il Pomezia si è portato a casa i tre punti, pur senza esibirsi nel consueto festeggiamento con la capriola.«Per noi era una sorta di ultima spiaggia, nel senso che perdere punti domenica scorsa ci avrebbe fatto allontanare in maniera troppo pesante dalle prime posizioni in classifica. Per questo è stata una vittoria fondamentale». Se il secondo posto è a due passi, il Sora capoclasse rimane a +9… «Tanto di cappello a loro, ma non è chiuso nulla. L’anno scorso arrivai a inizio girone di ritorno ad Artena, avevamo otto punti di distacco e alla fine vincemmo il campionato… C’è tutto il tempo per recuperare, è chiaro che dobbiamo trovare la giusta continuità». Laghigna prova a spiegare i motivi dell’avvio balbettante di una delle squadre favorite del girone B di Eccellenza. «Alcune espulsioni, subite quando eravamo in vantaggio in quelle gare, ci hanno fatto perdere alcuni punti. Dobbiamo essere più gruppo e più squadra anche in campo, così come lo siamo fuori: ma il problema sembra più grosso di quello che in realtà è».L’ambiente del Pomezia, secondo l’attaccante, è rimasto comunque tranquillo anche nei momenti più complicati. «Raramente ho trovato una società così seria e corretta: non ci hanno mai voltato le spalle, facendoci sentire la loro vicinanza. Il presidente è una persona di cuore, tiene tantissimo a questo club». E poi c’è il rapporto con mister Gagliarducci, uno dal carattere molto simile al suo… «Andiamo d’accordissimo perché la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Lui ha un carattere tosto e non molla mai, anche per me vale lo stesso».