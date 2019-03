Il bomber Erik Laghigna, 25 anni e sedici reti finora nel campionato regionale di Eccellenza, non è più un giocatore del Pomezia, squadra che era data grande favorita per la vittoria finale. La squadra, che ancora ambisce a salire in serie D, da raggiungere attraverso gli spareggi nazionali, si trova a dover inseguire le prime due posizioni. Laghigna al Messaggero spiega i motivi dell'addio al Pomezia. «Negli ultimi 5 anni ho fatto almeno 20 goal a stagione. Quest'anno finora ero a 16 ma non ci sono più i presupposti per andare avanti. Qui a Pomezia non si può fare calcio. I motivi del mio addio vanno ricercati nei rapporti con la società», ha spiegato l'attaccante. «Il presidente è una persona magnifica e con i compagni ho un rapporto fantastico, ma con la società non va. A malincuore annuncio il mio addio al Pomezia» ha concluso Laghigna,





