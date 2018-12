© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ambizioso Pomezia piazza proprio last minute il sesto colpo della finestra di mercato dicembrina. La società pometina ha definito la trattativa con il portiere Bruno Gori (classe 1998), il quale ha indossato la casacca della Lupa Roma in questa prima parte di stagione, romano di nascita e cresxciuto nel vivaio del Grifone Monteverde.L’ultimo arrivato alla corte di mister Gagliarducci, malgrado la giovanissima età, vanta un curriculum vitae sportivamente parlando di tutto rispetto. Dopo una prima esperienza nel settore giovanile del Catania, ha difeso i pali di Grifone Monteverde, San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), Virtus San Nicolò Teramo e Palmese. «Abbiamo trovato l’accordo con un portiere di sicuro affidamento, che ha le giuste credenziali, secondo il mio modesto parere, per fare strada nel mondo del calcio - dichiara il direttore sportivo Alessandro Mezzina - . Gori ha già una discreta esperienza a livello di prima squadra, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Il suo arrivo ci consente di mettere a disposizione di mister Gagliarducci un altro estremo difensore in età di Lega di assoluto valore».