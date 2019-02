Pomezia, Gomez: «La nostra è una squadra che vuole vincere sempre»

Il Pomezia ritorna in sella dopo il pareggio conseguito in trasferta contro il Lavinio Campoverde nella ventitreesimo giornata di campionato. E in grande spolvero lo è certamente Victor Gomez Varas: l'attaccante argentino ha realizzato finora sedici reti in campionato (undici con la maglia del Morolo e cinque con quella del Pomezia) e con Erik Laghigna compone un tandem di finalizzatori che in pochi possono vantare in queste categorie. Per qualcuno tuttavia i due non possono coesistere, avendo caratteristiche piuttosto simili, ed in effetti sono stati sempre alternati, con l’unica eccezione della gara con l’Ottavia ed in qualche scampolo ulteriore. Ma sarà davvero così? Questo ed altro abbiamo chiesto al ragazzo di Santa Fe nella lunga vigilia che conduce alla fondamentale sfida casalinga con il Sora di Tersigni. Parla l'attaccante: «Questa è una squadra che vuole vincere sempre e che sa che c’è da raggiungere un obiettivo. Secondo me, dobbiamo migliorare solo nella gestione degli ultimi minuti ed essere più incisivi in zona-gol. Io comunque resto fiducioso: con Bussi giochiamo di più palla a terra, si pratica un calcio che mi piace».

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA