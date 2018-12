© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande festa in famiglia. Il Pomezia Calcio e la Fortitudo Pomezia, le due società del patron Alessio Bizzaglia, si sono ritrovate in massa nella splendida cornice di Cinecittà World, per il tradizionale scambio degli auguri per le festività natalizie. Il noto imprenditore pometino ha approfittato dell’occasione per consegnare un piccolo regalo a tutti i tesserati delle due squadre e per ringraziare coloro che, con grande passione e dedizione, stanno facendo crescere in maniera esponenziale entrambi i movimenti sportivi.«Mio papà, scomparso circa due anni, mi ha insegnato che uno dei valori importanti della vita è la famiglia - esordisce Alessio Bizzaglia - . Il Pomezia Calcio e la Fortitudo Pomezia sono la mia famiglia. Ho la fortuna di avere dei collaboratori fantastici, i quali stanno lavorando con la massima professionalità per riportare sia il Calcio che il Calcio a 5 pometino ai fasti di un tempo. Le due prime squadre, grazie a un’oculata programmazione, stanno ricoprendo un ruolo da assolute protagoniste nei rispettivi campionati di appartenenza. Si trovano entrambe al secondo posto in classifica e, alla luce della mirata campagna di rafforzamento operata in occasione del mercato di riparazione dicembrino, hanno tutte le carte in regola per giocarsi al meglio, nella seconda parte di stagione, le proprie chance di vittoria finale. Mi aspetto grandi cose anche dall’intero movimento giovanile. Abbiamo i mezzi per farci valere su tutti i fronti. Dobbiamo continuare a dare sempre il massimo e a credere nei nostri mezzi. I risultati sicuramente arriveranno…».