Pomezia, Di Ventura: «Alcuni episodi ci sono stati sfavorevoli»

Un problema ricorrente che ha influito pesantemente sulla stagione sportiva 2018-2019 del Pomezia. Un dato statistico che se non si fosse attutato vedrebbe la squadra del patron Alessio Bizzaglia verso i traguardi per i quali è stata costruita. Così, in quell’alternanza che pare quasi voler scandire i ritmi di questa stagione, quasi immancabilmente domenica scorsa è arrivata la decima sconfitta in campionato. Un k.o., quello sul campo della Vigor Perconti, che ha assunto l’urticante sapore della beffa, visto che è arrivato nella fase finale di un secondo tempo che i rossoblù avevano interpretato meglio dei rivali ma dove gli episodi decisivi hanno voltato le spalle, per l’ennesima volta, alla squadra. Così, dalla possibilità concreta di ritrovarsi appaiati, o comunque a brevissima distanza dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza, nel giro di una manciata di minuti il Pomezia è stato nuovamente sbalzato a quattro punti dalla vetta, subendo anche il sorpasso da parte di Audace, Insieme Ausonia e Sora, nonché l’aggancio da parte dell’Arce. Tutto da rifare, dunque, ma non tutto da buttare. Mario Di Ventura, che in via Varrone è giunto a metà della scorsa stagione e che dello spogliatoio è uno dei leader riconosciuti, non è uomo solito a nascondersi dietro un dito. «La continuità è senza dubbio il nostro limite più evidente – riflette il centrocampista – È dalla scorsa stagione che ci condanna. Posso garantire che noi ci alleniamo benissimo ed ogni domenica scendiamo in campo con l’obiettivo di dare il massimo. Forse in qualche occasione abbiamo peccato in personalità, mentre in altri casi gli episodi ci sono stati sfavorevoli».

