Pomezia, Celli: «Consapevoli del nostro valore»

Nel girone B di Eccellenza mancano ancora otto giornate alla fine e sono in palio ancora 24 punti. Federico Celli è alla sua prima stagione col Pomezia, club nel quale è approdato l’estate scorsa dopo un ottimo biennio trascorso a Sermoneta alle dipendenze di mister Francesco Gesmundo. Ragazzo misurato e perbene, il centrale pontino ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi rossoblù che ben presto hanno cominciato ad apprezzarne le qualità in campo e fuori. Ecco le dichiarazioni del difensore: «Abbiamo attraversato un periodo brutto, complicato, ma oggi posso dire che proprio quella fase negativa ci ha fortificato. Noi siamo sempre stati consapevoli del nostro valore e adesso ci siamo rilanciati, riducendo il distacco dalla Pro Calcio Tor Sapienza ed agganciando al secondo posto l’Audace. Adesso è imperativo proseguire con questa continuità di rendimento, anche perché, ad eccezione di quello all’ultima giornata contro la capolista, noi gli scontri diretti li abbiamo finiti, mentre le altre no. Restiamo sereni e ragioniamo partita dopo partita».

