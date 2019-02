Pomezia, Bussi: «Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi»

Novità importanti in casa Pomezia: Andrea Bussi, 43 anni, è stato nominato tecnico del tecnico del Pomezia. Una decisione importante decisa in prima persona dal patron Alessio Bizzaglia, che ha specificato in modo netto e circostanziato che non sarà un semplice traghettatore. Queste le prime parole del neo-tecnico rossoblù. «Il primo pensiero va a Cristiano Gagliarducci, che considero un allenatore importante, ma soprattutto un mio amico – commenta Bussi – Purtroppo il calcio è così. Ringrazio il patron Alessio Bizzaglia per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti e prometto che darò tutto me stesso, nella speranza che tutti insieme riusciremo a raggiungere l’obiettivo fissato dalla società».

