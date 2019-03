Valerio Vitanostra, tecnico della Polisportiva Tirreno, ha parlato degli obiettivi della società e dell'ultimo ko contro l'Academy Lodigiani: "Puntiamo al 4° posto, che garantirebbe l'accesso alla Coppa. Siamo partiti senza avere un vero obiettivo in quanto abbiamo ricostruito la squadra quasi da zero: rispetto alle vecchie gestioni abbiamo fatto diversi innesti con giocatori che conoscevano bene la categoria. Grazie al loro supporto e apporto puntavamo ad arrivare il più in alto possibile, ma sapevamo di non essere in grado di ambire alle prime due posizioni. La sconfitta con l'Atletico Lodigiani ci ha allontanato proprio dal gradino più basso del podio".

